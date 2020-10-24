«Барселона» — «Реал»: Дест и 17-летний Педри в основе сине-гранатовых
Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Реала» на центральный матч 7-го тура испанской Примеры.
«Барселона»: Нето, Дест, Пике, Серхи Роберто, Педри, Лангле, Альба, де Йонг, Месси, Коутиньо, Ансу Фати.
«Реал»: Куртуа, Рамос, Варан, Начо, Кроос, Бензема, Асенсио, Каземиро, Вальверде, Винисиус Жуниор, Менди.
Стало известно, что сине-гранатовым не смогут помочь вратарь Марк-Андре тер Штеген и защитник Самуэль Юмтити.
Матч 7-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Реал» состоится сегодня, 24 октября, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало встречи — в 17:00 мск. Сине-гранатовые набрали семь очков и занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал» (10) — на третьем месте.
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