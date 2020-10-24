Федотов: несвоевременно оказывали давление на игроков «Динамо» и пропустили три мяча

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал результат матча 12-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:3).



«Мы очень легко позволяли сопернику наносить удары из той зоны, откуда забиваются голы: зона подбора, штрафной — откуда мы получили все три гола. Был ещё ряд моментов, когда соперник из опорной зоны наносил прицельные удары. Мы несвоевременно оказывали давление на игроков, которые там появлялись. Это явилось главной причиной, по которой мы получили три мяча.



Мы изучали стиль работы тренера и готовились к тому, что будет много прессинга. Мы достаточно успешно из-под него выходили. Единственное, у нас не хватило качественной игры в атаке, в единоборствах. Мы вскрывали фланги, оказывали в тех ситуациях, где нужно брать игру на себя, но это делал соперник. В принципе, мы на это настраивались», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

«Динамо» обыграло «Сочи» в первом матче под руководством Сандро Шварца