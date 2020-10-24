Главный тренер «Сочи» назвал сроки восстановления Кристиана Нобоа

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, когда закончится восстановление лучшего бомбардира команды.



«Связывать отсутствие Нобоа с результатам не нужно. На футбольном поле была боеспособная команда. Мы показывали гол Мора как пример, откуда приходят моменты и исходит вся угроза соперника. Естественно, когда выпадают ключевые игроки, ощущается потеря. Сроки восстановления Нобоа — три недели, у него травма задней поверхности бедра.



Никакого умысла нет в том, что три бывших игрока «Динамо» вышли в составе «Сочи», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» принимало «Сочи». Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.