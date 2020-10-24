«Манчестер Сити» выдал худший старт сезона при Гвардиоле

«Вест Хэм» принимал «Манчестер Сити» в матче 6-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила на Олимпийском стадионе в Лондоне и завершилась со счётом 1:1.



«Манчестер Сити» набрал всего восемь очков в пяти матчах английской Премьер-лиги в этом сезоне. Это самый низкий показатель для горожан на этой стадии чемпионата начиная с сезона-2014/2015, когда у них также было 8 очков, сообщает BBC.

В сезоне-2014/2015 главным тренером «горожан» был чилиец Мануэль Пеллегрини, под руководством которого команда заняла второе место в АПЛ, набрав 79 очков, на 8 очков отстав от чемпиона сезона, «Челси».

Также впервые команда под руководством Хосепа Гвардиолы не смогла набрать хотя бы 10 очков после пяти матчей чемпионата. В 11 предыдущих сезонах на посту главного тренера у испанца подобного не случалось.