Комличенко: «Динамо» играло с преимуществом и по делу победило в матче с «Сочи»

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко, принявший участие в двух голах московской команды в матче 12-го тура РПЛ с «Сочи», поделился впечатлениями от встречи. Напомним, «Динамо» обыграло сочинцев со счётом 3:1.
«Важная победа, нам надо набирать очки и подниматься в турнирной таблице. Считаю, мы играли с преимуществом, особенного во втором тайме, и по делу победили. Голевые эпизоды с моим участием? Действовал в этих моментах, как и должен играть центральный нападающий в таких ситуациях. В первом случае принял мяч спиной к воротам, увидел набегающего партнёра и сделал скидку. Во втором эпизоде надо отметить хорошую передачу на ход в свободную зону. Рядом было два защитника, решил взять игру на себя и лезть на ворота. Из борьбы мяч отскочил на Фомина, который хорошо пробил в угол.
Естественно, нам есть над чем работать, но в целом, думаю, можем занести себе этот матч в актив. Благодарны болельщикам за поддержку на стадионе и вообще всем, кто переживал за нас сегодня", — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 24 октября 2020
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