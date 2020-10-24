Сандро Шварц прокомментировал первую победу на посту главного тренера «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результат матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:1).
«Очень рад, что нам удалось выиграть. Последние 24 часа мы провели в очень интенсивной работе. В первые 20 минут мы хорошо поддерживали интенсивность, играли в защите. Далее был отрезок, когда мы не были настолько хороши в защите. Считаю промежуточную победу после первого тайма заслуженной. Во втором тайме мы защищались в более низком блоке и старались организовывать фазы и переходы от обороны к атаке быстрее. При счёте 3:1 игра была за нами. Очень хорошо, что мы сыграли с высокой интенсивностью и забили голы.
Большой комплимент команде за игру. Выражаю благодарность своему тренерскому штабу», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
- 24 октября 2020
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