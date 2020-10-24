Лысцов: на первой тренировке в «Бенфике» Жулио Сезар назвал меня «русским мафиози»

Защитник «Локомотива» Виталий Лысцов рассказал о знакомстве с бразильским голкипером Жулио Сезаром.
«Атмосфера в «Лейрии» была замечательной. Немного освоил язык, поиграл три-четыре месяца, после чего появился шанс перейти в «Бенфику». Когда отправились на просмотр, Толстиков не говорил, куда мы едем, хотел устроить сюрприз. Как только увидел базу «Бенфики», занервничал.
Сразу понял, что это большой клуб. Шел с охранником по базе – он спросил, владею ли я португальским. Ответил, что не очень хорошо, и тогда он перешел на английский. Всю ночь перед первой тренировкой с «Бенфикой» «Б» не мог заснуть, изучал, какие там футболисты. Но уже после нескольких тренировок мне сказали, что поднимают в первую команду. Снова бессонная ночь и переживания. Думал, как мне подойти к Жулио Сезару, Луизао, Жарделу, Гайтану. Но на первой тренировке Жулио Сезар подошёл и спросил: «Ты откуда такой здоровый?». «Из России», — отвечаю. Он: «Ааа, русский мафиози!». Вся нервозность у меня сразу ушла», — приводит слова Лысцова пресс-служба «Локомотива».
- 24 октября 2020
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