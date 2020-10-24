Гол ударом через себя — в видеообзоре матча «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»

Сегодня, 24 октября, «Вест Хэм» принимал «Манчестер Сити» в матче 6-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила на Олимпийском стадионе в Лондоне и завершилась со счётом 1:1.



Счёт был открыт хозяевами на 18-й минуте матча — Майкл Антонио ударом через себя отправил мяч в ворота Эдерсона. Передачу на англичанина выполнил чешский защитник хозяев Владимир Цоуфал.

Команда Хосепа Гвардиолы отыгралась сразу после перерыва. Вышедший на замену полузащитник Филип Фоден забил на 51-й минуте. 20-летнему англичанину ассистировал португальский защитник Жоау Конселу.

«Вест Хэм» набрал 8 очков в турнирной таблице АПЛ и остался на 10-м месте. «Манчестер Сити» (8) — на 11-м месте. Однако у „горожан“ один матч в запасе.