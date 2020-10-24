Лысцов: «Бенфика» Б – это уровень середняка РПЛ. Продают игроков за € 70–80 млн
Защитник «Локомотива» Виталий Лысцов сравнил Российскую Премьер-Лигу со вторым дивизионом португальского чемпионата.
«Бенфика» Б – это уровень середняка РПЛ. Каждый год выпускает огромное количество классных футболистов. Через команду прошли Линделёф, Семеду, Жоау Фелиш, Ренату Саншеш, Эдерсон, Варела. В клубе выстроена система, они продают футболистов за € 70–80 млн.
Я просто кайфовал от футбола. Мы иногда держали мяч 80 процентов времени и просто не отпускали соперника. Все передачи низом, никаких выносов. При этом в Сегунде можно было разгромить лидера чемпионата, а затем проиграть аутсайдеру — 0:5. В каждой игре должна быть предельная концентрация", — приводит слова Лысцова пресс-служба «Локомотива».
Лысцов: на первой тренировке в «Бенфике» Жулио Сезар назвал меня «русским мафиози»
- 24 октября 2020
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