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Лысцов: «Бенфика» Б – это уровень середняка РПЛ. Продают игроков за € 70–80 млн

Лысцов: «Бенфика» Б – это уровень середняка РПЛ. Продают игроков за € 70–80 млн
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Локомотива» Виталий Лысцов сравнил Российскую Премьер-Лигу со вторым дивизионом португальского чемпионата.

«Бенфика» Б – это уровень середняка РПЛ. Каждый год выпускает огромное количество классных футболистов. Через команду прошли Линделёф, Семеду, Жоау Фелиш, Ренату Саншеш, Эдерсон, Варела. В клубе выстроена система, они продают футболистов за € 70–80 млн.

Я просто кайфовал от футбола. Мы иногда держали мяч 80 процентов времени и просто не отпускали соперника. Все передачи низом, никаких выносов. При этом в Сегунде можно было разгромить лидера чемпионата, а затем проиграть аутсайдеру — 0:5. В каждой игре должна быть предельная концентрация", — приводит слова Лысцова пресс-служба «Локомотива».

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