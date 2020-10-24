Хет-трик Левандовски принёс «Баварии» разгромную победу над «Айнтрахтом»

В матче 5-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» разгромила «Айнтрахт». Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 5:0.

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оформил хет-трик, забив на 10-й, 26-й и 60-й минутах. Ассистентами выступили Кингсли Коман, Йозуа Киммих и Дуглас Коста. Четвёртый мяч мюнхенской команды забил Лерой Зане, ему ассистировал Буна Сарр. Пятый гол «Баварии» забил Джамал Мусиала.

«Бавария» набрала 12 очков в пяти матчах и поднялась на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. «Айнтрахт» (8) располагается на шестом месте. Лидером соревнований является «РБ Лейпциг» (13).

Результаты других матчей Бундеслиги:

«Майнц» — «Боруссия» М — 2:3

«РБ Лейпциг» — «Герта» — 2:1

«Унион» — «Фрайбург» — 1:1