Хет-трик Левандовски принёс «Баварии» разгромную победу над «Айнтрахтом»
В матче 5-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» разгромила «Айнтрахт». Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 5:0.
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оформил хет-трик, забив на 10-й, 26-й и 60-й минутах. Ассистентами выступили Кингсли Коман, Йозуа Киммих и Дуглас Коста. Четвёртый мяч мюнхенской команды забил Лерой Зане, ему ассистировал Буна Сарр. Пятый гол «Баварии» забил Джамал Мусиала.
«Бавария» набрала 12 очков в пяти матчах и поднялась на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. «Айнтрахт» (8) располагается на шестом месте. Лидером соревнований является «РБ Лейпциг» (13).
Результаты других матчей Бундеслиги:
«Майнц» — «Боруссия» М — 2:3
«РБ Лейпциг» — «Герта» — 2:1
«Унион» — «Фрайбург» — 1:1
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