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Источник: директор «Ростов Арены» уволен за проведённую эротическую фотосессию

Источник: директор «Ростов Арены» уволен за проведённую эротическую фотосессию
Футбол / РПЛ 0

Руководство Министерства спорта Ростовской области уволило директора «Ростов Арены» Павла Гаврикова за эротическую фотосессию на стадионе, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Увольнение Гаврикова напрямую связано с фотосессией на стадионе, а также с тем, что, несмотря на указания ростовского губернатора, фото девушек утекли в Сеть.

Скандал вокруг фотосессии девушек в нижнем белье на стадионе «Ростов Арены» разгорелся в конце сентября. Сообщалось, что директор стадиона не будет уволен, а должности лишилась менеджер, которая передала заявку на фотосессию начальству.

Стадион «Ростов-Арена», построенный к чемпионату мира в России, был введён в эксплуатацию в марте 2018 года. На «Ростов Арене» было сыграно пять матчей ЧМ-2018: четыре — на групповом этапе, один — в раунде плей-офф.

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