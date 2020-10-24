«Реал» обыграл «Барселону» в первом «эль классико» Рональда Кумана в качестве тренера

«Барселона» принимала мадридский «Реал» в матче 7-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой «сливочных» со счётом 3:1.
Счёт был открыт уже на пятой минуте встречи. Карим Бензема разогнал атаку «Реала», своевременно покатил мяч в штрафную на ход Федерико Вальверде, и тот прицельным ударом отправил мяч в дальний угол ворот. Сине-гранатовые сравняли счёт уже через три минуты. Прошёл заброс к левому краю штрафной «Реала», откуда Жорди Альба аккуратно отпасовал во вратарскую, а Ансу Фати переправил мяч в ворота. Фати — самый молодой игрок, забивший в «эль класико».
Во втором тайме подопечные Зинедина Зидана вышли вперёд. В ворота «Барселоны» был назначен пенальти за фол Клемана Лангле, который на 63-й минуте реализовал Серхио Рамос. Точку в матче поставил Лука Модрич, сделав пару ложных замахов в штрафной и отправив мяч мимо голкипера.
Таким образом, «Реал» набрал 13 очков и вышел на первое место в таблице испанской Примеры. «Барселона» (7) — на 10-м месте.
- 24 октября 2020
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