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«Кристал Пэлас» обыграл «Фулхэм» и поднялся на пятое место в АПЛ

«Кристал Пэлас» обыграл «Фулхэм» и поднялся на пятое место в АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 6-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» уступил «Кристал Пэлас». Встреча проходила на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 8-й минуте встречи Жайро Ридевальд забил свой первый гол в АПЛ. Миши Батшуайи с фланга сделал передачу в центр, Уилфрид Заха сделал проникающую передачу в штрафную на Ридевальда, который выскочил один на один и пробил мимо Ареола.

На 64-й минуте Андрос Таунсенд с фланга сделал передачу в штрафную, Батшуайи прострелил вдоль ворот, а Заха внёс мяч в сетку. Единственный гол «Фулхэма» забил Томас Кейрни.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. В бригаду входили ассистенты Дерек Итон и Тим Вуд. Резервный судья — Дин Уайтстоун.

«Кристал Пэлас» набрал 10 очков в 6 матчах и поднялся на пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм» (1) — на последнем, 20-м месте.

Англия - Премьер-лига. 6-й тур
24 октября 2020, суббота. 17:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
1 : 2
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Ридевальд – 8'   0:2 Заха – 64'   1:2 Кейрни – 90+5'
Удаления: Камара – 88' / нет
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