«Кристал Пэлас» обыграл «Фулхэм» и поднялся на пятое место в АПЛ

В матче 6-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» уступил «Кристал Пэлас». Встреча проходила на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 8-й минуте встречи Жайро Ридевальд забил свой первый гол в АПЛ. Миши Батшуайи с фланга сделал передачу в центр, Уилфрид Заха сделал проникающую передачу в штрафную на Ридевальда, который выскочил один на один и пробил мимо Ареола.

На 64-й минуте Андрос Таунсенд с фланга сделал передачу в штрафную, Батшуайи прострелил вдоль ворот, а Заха внёс мяч в сетку. Единственный гол «Фулхэма» забил Томас Кейрни.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. В бригаду входили ассистенты Дерек Итон и Тим Вуд. Резервный судья — Дин Уайтстоун.



«Кристал Пэлас» набрал 10 очков в 6 матчах и поднялся на пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм» (1) — на последнем, 20-м месте.