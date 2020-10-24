Сергей Семак: возможность отставки не рассматриваю

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча с «Рубином» (1:2) заявил, что не рассматривает возможность ухода из клуба.

«Усталость накапливается, матчей много. Сегодня сделали замены, они не так много добавили свежести. Место в старте надо заслужить. Не ошиблись с тем, что не выпустили Ерохина с „Брюгге“? Нет. Есть позиции, где ему комфортно, есть где сложнее. Мы знаем его сильные и слабые стороны.



Возможность отставки не рассматриваю. Бывают разные периоды. Есть задачи, которые передо мной стоят, которые нужно выполнять. Руководство принимает решения, которые считает нужными», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Зенит» принимал «Рубин» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.