Малком не сыграет с дортмундской «Боруссий»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча с «Рубином» (1:2) сообщил, что нападающий Малком не сыграет с дортмундской «Боруссией» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Пригодился бы нам Лесовой? Он перешёл в другой клуб. Наверное, предложение „Динамо“ было интереснее, чем наше.



Малком в следующем матче не сыграет», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Зенит» встретится с «Боруссией» в гостях 28 октября.

«Зенит» принимал «Рубин» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Счёт был открыт на 26-й минуте. Дуглас Сантос мягко навесил со штрафного, Ерохин сыграл на опережение и аккуратно переправил мяч в дальний угол ворот, забив уже пятый мяч в сезоне. На 43-й минуте «Рубин» сравнял счёт. Бакаев с правого края мягко навесил в штрафную, Деспотович опередил Ракицкого и головой переправил мяч в дальний угол ворот. Во втором тайме гостям удалось выйти вперёд. Йевтич получил пас от Деспотовича, ушёл от Ловрена и с дальней дистанции хлёстко пробил в нижний угол ворот — Кержаков не дотянулся.