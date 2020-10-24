«Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00
Сегодня, 24 октября, состоится матч «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед». Встреча 6-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. В бригаду войдут ассистенты Даррэн Кэнн и Марк Скоулз. Резервный судья — Эндрю Мэдли.
«Ливерпуль» набрал 10 очков в 5 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд» (1) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований является «Эвертон», в 5 встречах набравший 13 очков. В тройку лидеров входят «Астон Вилла» (12) и «Лидс Юнайтед» (10).
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