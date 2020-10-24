Петржела: чемпионат России – потолок для Семака. «Зениту» нужен сильный тренер

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал проигрыш питерцев в матче с «Рубином» (1:2).
«Такие поражения, как с «Брюгге», сильно влияют на футболистов. «Зениту» нужно было реабилитироваться за проигрыш в Лиге чемпионов, все ждали от них победы. Но я знал, что им будет очень тяжело сегодня. В «Рубине» очень хороший тренер — Леонид Слуцкий, он знает, как правильно настроить команду на подобные матчи.
Ждал, что в этом сезоне питерцы будут лучше играть в Лиге чемпионов, но третий год подряд нет результата. Все, в том числе боссы «Зенита», хотят, чтобы команда здорово выступала в Европе. Это намного статуснее, чем результаты в чемпионате России. Семака могут уволить, если «Зенит» проиграет «Боруссии» Д на следующей неделе. Сергею Богдановичу будет очень тяжело и никто не будет смотреть, что у него два чемпионства.
Видимо, чемпионат России — это потолок для Семака. Мы же видим, что вот уже несколько сезонов он ничего не может сделать в Лиге чемпионов. Болею за Семака, но команда хочет результата. Смена тренера — нормальная практика в больших клубах. «Зениту» нужен сильный и уверенный тренер. Не так важно, будет это российский специалист или иностранный», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом чемпионата Салаватом Муртазиным.
- 24 октября 2020
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