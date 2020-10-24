Игроки устроили потасовку, Слуцкий торжествовал после победы. Фото матча «Зенит» — «Рубин»

24 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» проиграл «Рубину». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Счёт был открыт на 26-й минуте матча, когда полузащитник «Зенита» Александр Ерохин забил с передачи одноклубника Дугласа дос Сантоса. «Рубин» ответил голом нападающего Джордже Деспотовича на 43-й минуте встречи. Во втором тайме гостям удалось выйти вперёд. Йевтич получил пас от Деспотовича и с дальней дистанции хлёстко пробил в нижний угол ворот.
«Рубин» набрал 18 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Зенит» (24) остался на первом месте.
Лучшие кадры с матча «Зенит» — «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.
- 24 октября 2020
-
20:35
-
20:33
-
20:27
-
20:21
-
20:09
-
20:05
-
19:56
-
19:52
-
19:46
-
19:42
-
19:38
-
19:36
-
19:31
-
19:17
-
19:16
-
19:14
-
19:09
-
19:09
-
19:09
-
18:55
-
18:55
-
18:55
-
18:50
-
18:40
-
18:38
-
18:23
-
18:23
-
18:21
-
18:18
-
18:04
-
17:54
-
17:53
-
17:52
-
17:38
-
17:28