Игроки устроили потасовку, Слуцкий торжествовал после победы. Фото матча «Зенит» — «Рубин»

24 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» проиграл «Рубину». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Счёт был открыт на 26-й минуте матча, когда полузащитник «Зенита» Александр Ерохин забил с передачи одноклубника Дугласа дос Сантоса. «Рубин» ответил голом нападающего Джордже Деспотовича на 43-й минуте встречи. Во втором тайме гостям удалось выйти вперёд. Йевтич получил пас от Деспотовича и с дальней дистанции хлёстко пробил в нижний угол ворот.



«Рубин» набрал 18 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Зенит» (24) остался на первом месте.

Лучшие кадры с матча «Зенит» — «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.