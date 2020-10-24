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Леонид Слуцкий: в раздевалке облили водой. Привык, что обычно шампанским обливаются

Леонид Слуцкий: в раздевалке облили водой. Привык, что обычно шампанским обливаются
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал гостевую победу в матче с «Зенитом» (2:1).

«Медведев, Меркулов и Коновалов имеют микроповреждения. Коновалова с Меркуловым не было и в прошлом матче, они не успели восстановиться, но, уверен, к встрече с «Арсеналом» они уже должны быть готовы.

»Рубин" в гостях играет лучше? На мой взгляд, если мы будем брать именно качество игры, а не результат, то домашние матчи у нас тоже были сверхкачественные. Это просто стечение обстоятельств.

Пока ничего не могу сказать про самочувствие Йевтича. Пока все эмоционально радуются, и он в том числе. В раздевалке меня облили водой. Привык, что обычно шампанским обливаются в раздевалке, но начнём с воды", — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

«Зенит» потерпел первое домашнее поражение в сезоне, уступив «Рубину»
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