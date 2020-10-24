Леонид Слуцкий: в раздевалке облили водой. Привык, что обычно шампанским обливаются

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал гостевую победу в матче с «Зенитом» (2:1).
«Медведев, Меркулов и Коновалов имеют микроповреждения. Коновалова с Меркуловым не было и в прошлом матче, они не успели восстановиться, но, уверен, к встрече с «Арсеналом» они уже должны быть готовы.
»Рубин" в гостях играет лучше? На мой взгляд, если мы будем брать именно качество игры, а не результат, то домашние матчи у нас тоже были сверхкачественные. Это просто стечение обстоятельств.
Пока ничего не могу сказать про самочувствие Йевтича. Пока все эмоционально радуются, и он в том числе. В раздевалке меня облили водой. Привык, что обычно шампанским обливаются в раздевалке, но начнём с воды", — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».
- 24 октября 2020
-
20:35
-
20:33
-
20:27
-
20:21
-
20:09
-
20:05
-
19:56
-
19:52
-
19:46
-
19:42
-
19:38
-
19:36
-
19:31
-
19:17
-
19:16
-
19:14
-
19:09
-
19:09
-
19:09
-
18:55
-
18:55
-
18:55
-
18:50
-
18:40
-
18:38
-
18:23
-
18:23
-
18:21
-
18:18
-
18:04
-
17:54
-
17:53
-
17:52
-
17:38
-
17:28