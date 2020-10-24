Слуцкий: заслуженно победили «Зенит», учитывая количество голевых моментов

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал заслуженной победу в матче с «Зенитом» (2:1).



«Большая игра с действующим чемпионом и лидером чемпионата страны. Мы в этом году уже сыграли со всеми ведущими командами, кроме «Зенита». Очень много терпели очень досадных неудач, как в игре с «Локомотивом», так и в играх со «Спартаком» и «Краснодаром». Поэтому очень важно для нашей молодой во всех смыслах команды было добиться положительного результата.

Я очень рад, что мы его добились, я считаю, что он абсолютно закономерен, учитывая количество голевых моментов, которые мы создали. Только три штанги чего стоят. Понятно, что тяжело, приходилось где-то обороняться – по-другому невозможно было, но, я считаю, что наш план сработал, и мы заслуженно победили.

Если бы мы больше моментов реализовывали, то были бы значительно выше в турнирной таблице, потому что есть удовлетворение в целом от качества игры, но нет удовлетворения от того места, которое мы занимаем, и от того количества очков, которое мы набрали.

Я думаю, что здесь всё в комплексе: молодым нашим фланговым игрокам иногда не хватает мастерства, Деспотович, не нужно забывать, вообще без предсезонки, сразу приехал в сезон после четырех месяцев карантина, поэтому долго очень набирал кондиции. Я надеюсь, что и уровень мастерства игроков группы атаки будет расти, и уровень психологической устойчивости, и соответственно в связи с этим уровень реализации будет выше", — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».