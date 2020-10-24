Вендел: надеюсь, на «Газпром Арене» меня будут ждать большие победы!

Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал поражение в матче с «Рубином» (1:2).

«Я счастлив первому выходу в стартовом составе «Зенита» и одновременно очень грустно потерпеть в такой день поражение. Но надо продолжать работать и сфокусироваться на матче в Дортмунде.

Мы очень хотели победить — к сожалению, нам это не удалось. Теперь необходимо как следует подготовиться к следующей игре, которая очень важна для нас.

Мне с самого начала очень понравилось на «Газпром Арене. Отличная поддержка фанатов, красивая арена. Надеюсь, здесь меня будут ждать большие победы!" — приводит слова Вендела пресс-служба «Зенита».

«Зенит» объявил о переходе Вендела из «Спортинга» 6 октября. Вендел присоединился к «Спортингу» из «Флуминенсе» в 2018 году за € 7,5 млн. В сезоне-2019/2020 бразильский полузащитник принял участие в 28 матчах чемпионата Португалии, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.