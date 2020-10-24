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Понсе — самый результативный аргентинец в истории «Спартака». Он обогнал Кавенаги

Понсе — самый результативный аргентинец в истории «Спартака». Он обогнал Кавенаги
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе открыл счёт в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», забив 18-й мяч в составе московского клуба. Таким образом, форвард стал самым результативным аргентинским футболистом в истории красно-белых, сообщает пресс-служба «Спартака» в "Инстаграме".

Понсе опередил экс-форварда красно-белых Фернандо Кавенаги, который выступал за москвичей с 2004 по 2006 год. На счету Кавенаги 17 голов за «Спартак» во всех турнирах.

Понсе является воспитанником «Ньюэллс Олд Бойз». В 2015 году форвард перешёл в «Рому», за которую в итоге не провёл ни одного официального матча. В течение трёх сезонов Эсекьель на правах аренды играл в «Гранаде», «Лилле» и афинском АЕКе.

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