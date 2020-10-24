«Дженоа» с Шомуродовым проиграла «Интеру»
В 5-м туре итальянской Серии А миланский «Интер» одержал победу в матче с «Дженоа». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
На 64-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Интера» Ромелу Лукаку, ему ассистировал Николо Барелла. Второй гол миланской команды забил Данило Д'Амброзио с передачи Андреа Раноккии.
Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов, выступавший за «Ростов», вышел на поле на 65-й минуте.
«Интер» набрал 10 очков в пяти матчах и поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А. «Дженоа» (4) — на 15-м месте.
25-летний Шомуродов перешёл в «Дженоа» из «Ростова» 4 октября. Сумма трансфера составила € 7,5 млн. Футболист подписал с клубом из Генуи контракт до лета 2024 года.
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