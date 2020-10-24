«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Челси» в дебютном матче Кавани

В матче 6-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» поделил очки с лондонским «Челси». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счётом 0:0.

«Манчестер Юнайтед» нанёс 10 ударов по воротам, «Челси» — 5 ударов. Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани впервые вышел на поле в футболке манчестерского клуба, на 58-й минуте заменив Дэниела Джеймса.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Ему помогали Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервный судья — Джонатан Мосс.

«Челси» набрал 9 очков в шести матчах и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» (7) занимает 15-е место.