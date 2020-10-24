«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Челси» в дебютном матче Кавани
В матче 6-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» поделил очки с лондонским «Челси». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счётом 0:0.
«Манчестер Юнайтед» нанёс 10 ударов по воротам, «Челси» — 5 ударов. Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани впервые вышел на поле в футболке манчестерского клуба, на 58-й минуте заменив Дэниела Джеймса.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Ему помогали Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервный судья — Джонатан Мосс.
«Челси» набрал 9 очков в шести матчах и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» (7) занимает 15-е место.
- 24 октября 2020
-
22:07
-
22:04
-
22:02
-
21:59
-
21:54
-
21:54
-
21:44
-
21:40
-
21:34
-
21:28
-
21:25
-
21:21
-
21:21
-
21:20
-
21:19
-
20:59
-
20:55
-
20:50
-
20:43
-
20:35
-
20:33
-
20:27
-
20:21
-
20:09
-
20:05
-
19:56
-
19:52
-
19:46
-
19:42
-
19:38
-
19:36
-
19:31
-
19:17
-
19:16
-
19:14
Партнерский контент