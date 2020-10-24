«Первый тайм – топ. Второй – не топ». Тедеско на русском — о матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на русском языке подвёл итоги матча 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:1).

«Первый тайм – топ. Второй тайм – не топ. Это если коротко», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.

Счёт был открыт на 13-й минуте матча. Эсекьель Понсе продавил защитника и пробил в противоход Матвею Сафонову. На 33-й минуте «Спартак» удвоил преимущество. Виктор Мозес на замахе убрал защитника и аккуратно положил мяч в дальний угол.

Во втором тайме «Краснодару» удалось сократить отставание усилиями Леона Сабуа. На 81-й минуте красно-белые установили итоговый счёт встречи. Джордан Ларссон забил с передачи Александра Кокорина.



Таким образом, красно-белые стали единоличными лидерами в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Краснодар» (18) — на 8-м месте.