Николич: «Бавария»? Чемпионат для «Локомотива» – самый важный турнир

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после поражения в матче с «Ротором» (1:2) высказался о предстоящей встрече с «Баварией» в Лиге чемпионов.

«Как оцениваю этот результат с учётом матча с «Баварией»? Чемпионат для нас – самый важный турнир. Важна концентрация, желание. Если этого нет, игра «штрафует». Когда всё не на сто процентов. Когда нет концентрации и правильного отношения к игре», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» уступил «Ротору». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



На 19-й минуте судья назначил пенальти в ворота хозяев. Кипер «Локо» отразил пенальти, но Фламарион Жовину Филью, успев на добивание, головой в падении переправив мяч в ворота. На 28-й минуте Дмитрий Рыбчинский сравнял счёт. Во втором тайме «Ротор» вышел вперёд — Андрес Понсе дождался передачи к линии штрафной, прицелился и с левой пробил в дальнюю девятку. На 83-й минуте Антон Миранчук с пенальти пробил в штангу.