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Тренер «Ротора»: Волгоград ждал эту победу 16 лет

Тренер «Ротора»: Волгоград ждал эту победу 16 лет
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал победу в матче с «Локомотивом» (2:1).

«Выдохнули после первой победы? Полоса неудач затянулась. В 12-м туре только победили. Но до этого мы не во всех играх заслуживали поражение. С «Тамбовом» имели полное преимущество. 16 лет город ждал эту победу. Благодарен нашим болельщикам. На равных не можем играть с «Локомотивом», где-то отдали инициативу, но главное – результат.

Гогуа играет на максимуме в каждом матче. Степень тяжести травмы сразу определить невозможно. Надеюсь, к следующему матчу он будет в полном порядке», — передаёт слова Хацкевича корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» уступил «Ротору». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

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