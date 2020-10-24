«Спартак» предложил новый контракт Доменико Тедеско

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, что клуб предложил новый контракт главному тренеру команды Доменико Тедеско. Об этом руководитель красно-белых сообщил после матча с «Краснодаром» (3:1) в общении с журналистами.
«Я присутствовал на встрече, когда Тедеско предлагали новый контракт. Доменико талантливый тренер, он сам должен выбрать свой дальнейший путь. Конечно, я бы хотел, чтобы он остался. Мы уже можем видеть чемпионскую игру при нём, если он остаётся, то это будет очень хорошо», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
«Спартак» является единоличным лидером в турнирной таблице чемпионата России. Под руководством Тедеско красно-белые набрали 27 очков. Москвичи опережают идущий следом «Зенит» на три очка.
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