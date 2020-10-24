Мостовой: чемпионство «Спартака»? Сейчас всё само течёт команде в руки

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу москвичей в матче с «Краснодаром» (3:1).

«Лишний раз убеждаюсь, что мои слова в начале чемпионата, подтверждаются. Ниже третьего места «Спартак» не опустится, поборется за золото. Сейчас все само течёт команде в руки. Лидеры играют в еврокубках, всех трясёт ой-ой как. Плюс присутствует фарт, потому что сегодня и ошибочки судейские были. Плюс Максименко потащил, когда был момент, после которого игрок «Краснодара» не попал в ворота.

Плюс, когда я увидел состав «Краснодара», я сразу сказал, что «Спартак» выиграет. Шансы на золото у красно-белых нормальные. Тедеско тренер, он и работает. Он получает удовольствие, так как ему ещё в прошлом сезоне свалилась звезда удачи, когда его из Германии привезли в Россию», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.