Мостовой: чемпионство «Спартака»? Сейчас всё само течёт команде в руки

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу москвичей в матче с «Краснодаром» (3:1).
«Лишний раз убеждаюсь, что мои слова в начале чемпионата, подтверждаются. Ниже третьего места «Спартак» не опустится, поборется за золото. Сейчас все само течёт команде в руки. Лидеры играют в еврокубках, всех трясёт ой-ой как. Плюс присутствует фарт, потому что сегодня и ошибочки судейские были. Плюс Максименко потащил, когда был момент, после которого игрок «Краснодара» не попал в ворота.
Плюс, когда я увидел состав «Краснодара», я сразу сказал, что «Спартак» выиграет. Шансы на золото у красно-белых нормальные. Тедеско тренер, он и работает. Он получает удовольствие, так как ему ещё в прошлом сезоне свалилась звезда удачи, когда его из Германии привезли в Россию», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 24 октября 2020
-
22:07
-
22:04
-
22:02
-
21:59
-
21:54
-
21:54
-
21:44
-
21:40
-
21:34
-
21:28
-
21:25
-
21:21
-
21:21
-
21:20
-
21:19
-
20:59
-
20:55
-
20:50
-
20:43
-
20:35
-
20:33
-
20:27
-
20:21
-
20:09
-
20:05
-
19:56
-
19:52
-
19:46
-
19:42
-
19:38
-
19:36
-
19:31
-
19:17
-
19:16
-
19:14