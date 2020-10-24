Доменико Тедеско высказался о переносе матча с «Ростовом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о переносе матча 13-го тура РПЛ с «Ростовом», а также о давлении на игроков на фоне лидерства в таблице чемпионата.

«Будет ли лидерство «Спартака» давить на игроков? Задача одна – выигрывать. Побеждаем мы вместе. Проигрывать тоже будем вместе. Поражение в любом случае случится, но, надеюсь, не скоро.



Перенос матча с «Ростовом»? Лучше играть дома, если есть возможность. Не вижу смысла лететь в Ростов, потому что сыграли много гостевых матчей подряд. Химки, пускай и рядом с Москвой, потом — Красноярск, а после Ростова нам лететь в Екатеринбург. Со спортивной точки зрения ясно, что хотим играть дома и при болельщиках, пускай их количество сократят.



Знали ли перед матчем, что «Зенит» проиграл? Положение в таблице на нас не влияет. Ни сейчас, ни в декабре, ни в январе. Будем смотреть, что будет в мае», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.