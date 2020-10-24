Мусаев: если в эпизоде с Понсе не было фола, то почему отменили гол Кайо?

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал эпизод с первым голом «Спартака» в ворота «Краснодара».



«Я за то, чтобы на поле была жёсткая борьба. Если в эпизоде с Понсе не было фола, то почему отменяется гол Кайо? Надо быть последовательным. Эти моменты не понятны», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.

«Краснодар» принимал «Спартак» в матче 12-го тура РПЛ. Встреча проходила на стадионе «Краснодар» в Краснодаре и завершилась победой красно-белых со счётом 3:1.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В бригаду входили ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).