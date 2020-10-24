Ребров — о Ещенко: просто супердед. Вышел — плюс три

Вратарь «Спартака» Артём Ребров прокомментировал победу команды в матче 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:1), упомянув защитника Андрея Ещенко.
«Просто супердед Ещенко. Вышел — плюс три. С победой, „Спартак“, — написал Ребров.
Фото можно посмотреть в "инстаграме" голкипера.
Счёт был открыт на 13-й минуте матча. Эсекьель Понсе продавил защитника и пробил в противоход Матвею Сафонову. На 33-й минуте «Спартак» удвоил преимущество. Виктор Мозес на замахе убрал защитника и аккуратно положил мяч в дальний угол.
Во втором тайме «Краснодару» удалось сократить отставание усилиями Леона Сабуа. На 81-й минуте красно-белые установили итоговый счёт встречи. Джордан Ларссон забил с передачи Александра Кокорина.
Таким образом, красно-белые стали единоличными лидерами в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Краснодар» (18) — на 8-м месте.
- 24 октября 2020
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