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«Мы на вершине лиги!» Ларссон — о победе «Спартака» над «Краснодаром»

«Мы на вершине лиги!» Ларссон — о победе «Спартака» над «Краснодаром»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал победу москвичей в матче с «Краснодаром» (3:1).

«Вот это матч! Доволен еще одним голом и передачей. Командная игра и поддержка болельщиков, как всегда, были потрясающими! Мы на вершине лиги!» — написал Ларссон на своей странице в «Инстаграме».

«Краснодар» принимал «Спартак» в матче 12-го тура РПЛ. Встреча проходила на стадионе «Краснодар» в Краснодаре и завершилась победой красно-белых со счётом 3:1.

Счёт был открыт на 13-й минуте матча. Джордан Ларссон зацепился за мяч в штрафной и сделал передачу в центр, Эсекьель Понсе продавил защитника и пробил в противоход Матвею Сафонову. На 33-й минуте «Спартак» удвоил преимущество. Лукас Айртон убежал по левому флангу и сделал передачу в штрафную. Понсе поставил корпус и сделал скидку на Виктора Мозеса, а тот на замахе убрал защитника и аккуратно положил мяч в дальний угол.

Во втором тайме «Краснодару» удалось сократить отставание. Кристиан Рамирес с левого края вбежал в свободную зону и мягко навесил в штрафную, Леон Сабуа с двух метров вколотил мяч в сетку ворот. На 81-й минуте красно-белые установили итоговый счёт встречи усилиями Ларссона. Ассистировал шведу Александр Кокорин.

«Спартак» обыграл «Краснодар» благодаря дебютному голу Виктора Мозеса
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