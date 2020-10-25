Крыховяк смачно врезался лицом в соперника и удалился. Лучшие фото матча «Локо» — «Ротор»
24 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» уступил волгоградскому «Ротору». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после проигрыша в матче с «Ротором» (1:2) высказался о предстоящей встрече с «Баварией» в Лиге чемпионов УЕФА.
«Как оцениваю этот результат с учётом матча с «Баварией»? Чемпионат для нас – самый важный турнир. Важны концентрация, желание. Если этого нет, игра «штрафует», когда всё не на сто процентов, когда нет концентрации и правильного отношения к игре».
Лучшие фото с матча «Локомотив» — «Ротор» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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