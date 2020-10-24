Рамос: при счёте 2:1 «Реал» решил не беречь свою задницу, а забить «Барселоне» ещё

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос подвёл итоги матча 7-го тура испанской Примеры с «Барселоной» (3:1), а также прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота сине-гранатовых.

«Мы две команды, которые очень хороши в защите, не даём пространства. И мы очень уважаем друг друга. Нам удалось забить гол и забрать у них мяч, так они не могут ничего сделать. Сегодня команда продемонстрировала сплочённость. Критика не должна навредить нам, мы продолжим свой путь.

Пенальти? Думаю, тут всё понятно. Лангле хватает меня, когда я собираюсь прыгнуть, всё было видно. Критика в адрес рефери несправедлива. При счёте 2:1 мы решили не беречь свою задницу, а воспользоваться состоянием соперника, чтобы забить ещё", — цитирует Рамоса Marca.