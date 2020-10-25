Тарасов: Нурмагомедов просто красавец, и его речь после боя очень трогательная

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи.

«Поздравляю Хабиба! Он просто красавец, и его речь после боя очень трогательная. Я как никто знаю как тяжело потерять отца. Всем доказал, что великий», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В его главном событии встретились Хабиб Нурмагомедова и Джастин Гэтжи. Во втором раунде Хабиб провёл тейукдаун и оформил победу удушающим приёмом треугольником.



Таким образом, россиянин в третий раз защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. В предыдущих защитах он справился с Конором Макгрегором и Дастином Порье.