Ошибки Максименко и дебютный гол Мозеса — в видеообзоре матча «Краснодар» — «Спартак»

«Краснодар» принимал «Спартак» в матче 12-го тура РПЛ. Встреча проходила на стадионе «Краснодар» в Краснодаре и завершилась победой красно-белых со счётом 3:1.
Счёт был открыт на 13-й минуте матча. Джордан Ларссон зацепился за мяч в штрафной и сделал передачу в центр, Эсекьель Понсе продавил защитника и пробил в противоход Матвею Сафонову. На 33-й минуте «Спартак» удвоил преимущество. Лукас Айртон убежал по левому флангу и сделал передачу в штрафную. Понсе поставил корпус и сделал скидку на Виктора Мозеса, а тот на замахе убрал защитника и аккуратно положил мяч в дальний угол.
Во втором тайме «Краснодару» удалось сократить отставание. Кристиан Рамирес с левого края вбежал в свободную зону и мягко навесил в штрафную, Леон Сабуа с двух метров вколотил мяч в сетку ворот. На 81-й минуте красно-белые установили итоговый счёт встречи усилиями Ларссона. Ассистировал шведу Александр Кокорин.
Таким образом, красно-белые стали единоличными лидерами в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Краснодар» (18) — на 8-м месте.
- 25 октября 2020
-
00:55
-
00:46
-
00:34
-
00:28
-
00:25
-
00:16
-
00:11
- 24 октября 2020
-
23:54
-
23:52
-
23:42
-
23:38
-
23:30
-
23:21
-
22:57
-
22:56
-
22:40
-
22:35
-
22:31
-
22:21
-
22:15
-
22:07
-
22:04
-
22:02
-
21:59
-
21:54
-
21:54
-
21:44
-
21:40
-
21:34
-
21:28
-
21:25
-
21:21
-
21:21
-
21:20
-
21:19