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Мозес посвятил гол в матче с «Краснодаром» погибшим во время протестов в Нигерии

Мозес посвятил гол в матче с «Краснодаром» погибшим во время протестов в Нигерии
Футбол / РПЛ 0

Нигерийский полузащитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал победу в матче с «Краснодаром» (3:1).

«Блестящая победа. Рад забить свой первый гол за клуб. Сегодня я посвящаю свой гол народу Нигерии. Всему есть предел. Нигерийцы имеют право протестовать и не быть убитыми за это», — написал Мозес на своей странице в «Инстаграме».

Протесты в Нигерии начались с целью упразднения Специального отряда по борьбе с грабежами (SARS). Волнения не прекратились после того, как подразделение расформировали. Президент Нигерии Мухаммаду Бухари анонсировал масштабные реформы правоохранительных органов. Из-за протестов в штатах Эдо и Лагос ввели комендантский час. Как сообщала правозащитная организация Amnesty International, в ходе протестов погибли минимум 12 человек.

«Всему есть предел». Мозес возмутился убийствами протестующих в Нигерии
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