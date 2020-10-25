Черчесов поздравил Хабиба с победой над Гэтжи на турнире UFC 254

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил россиянина Хабиба Нурмагомедова с победой над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

«С победой! Мужчина! Ты настоящий сын своего отца», — написал Черчесов в своём «инстаграме».

Посмотреть запись можно в «инстаграме» Станислава Черчесова.

32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи во втором раунде. Хабиб провёл тейукдаун и оформил победу удушающим приёмом треугольником. Хабиб стал третьим бойцом в истории UFC, который победил приёмом треугольником в титульном бою.

Затем Хабиб непосредственно в октагоне объявил об уходе из спорта. Бой с Гэтжи стал для него первым после смерти отца и бессменного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Россиянин ушёл из спорта в статусе чемпиона и небитого бойца. На его счету 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.