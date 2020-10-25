«Реал» обошёл «Барселону» по числу побед в очных официальных матчах
«Барселона» принимала мадридский «Реал» в матче 7-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой «сливочных» со счётом 3:1.
Таким образом, «Реал» смог обогнать «Барселону» по количеству побед в очных играх, сообщает AS. На данный момент в активе «Королевского клуба» 97 побед в матчах с «Барселоной». Каталонский клуб в свою очередь побеждал мадридцев 96 раз. Ещё 52 раза командам не удавалось определить победителя в «эль классико».
«Реал» набрал 13 очков и вышел на первое место в таблице испанской Примеры. «Барселона» (7) — на 10-м месте.
В следующем туре «Барселоне» предстоит провести матч с «Алавесом», а «Реал» сыграет с «Уэской». Оба матча пройдут 31 октября.
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