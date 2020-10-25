Давид Луис – о травме ван Дейка: футбол – контактный вид спорта

33-летний бразильский центральный защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис выразил мнение о тяжёлой травме коллеги по амплуа из «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка в столкновении с вратарём «Эвертона» (2:2) Джорданом Пикфордом в игре 5-го тура чемпионата Англии.

«Травма Вирджила ван Дейка? Футбол – контактный вид спорта, и так будет всегда. Когда игрок пытается сделать что-то с плохими намерениями, к примеру, нанести травму, мы это сразу видим.

Травмы – часть нашей работы. Иногда нам не везёт и мы можем травмироваться либо сами травмировать кого-то. Вы должны извиниться, быть скромным, и если вы действительно не имеете злых побуждений, то все это увидят. Самое главное – мы должны защищать футбол.

Футбол создан для того, чтобы делать людей счастливыми, и мы должны так играть, но при этом понимать, что существует определённый контакт», — цитирует Луиса Goal.