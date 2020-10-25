«Анжи» — о победе Хабиба Нурмагомедова: гордимся, чемпион!

Пресс-служба дагестанского футбольного клуба «Анжи» выразила поздравления с победой действующему чемпиону UFC в лёгком весе 32-летнему российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову в титульном бою турнира UFC 254 с Джастином Гэтжи.
«Простой парень из простого дагестанского села. Непобеждённый Хабиб Нурмагомедов. Гордимся, чемпион!» — гласит подпись к публикации от пресс-службы «Анжи» в «Твиттере».
Публикация доступна в «твиттере» «Анжи».
32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи во втором раунде. Хабиб провёл тейукдаун и оформил победу удушающим приёмом треугольник. Хабиб стал третьим бойцом в истории UFC, который победил приёмом треугольником в титульном бою.
Затем Хабиб непосредственно в октагоне объявил об уходе из спорта. Бой с Гэтжи стал для него первым после смерти отца и бессменного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Россиянин ушёл из спорта в статусе чемпиона и небитого бойца. На его счету 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.
- 25 октября 2020
-
07:00
-
06:48
-
06:28
-
06:04
-
04:22
-
04:02
-
03:47
-
01:50
-
00:55
-
00:46
-
00:34
-
00:28
-
00:25
-
00:16
-
00:11
- 24 октября 2020
-
23:54
-
23:52
-
23:42
-
23:38
-
23:30
-
23:21
-
22:57
-
22:56
-
22:40
-
22:35
-
22:31
-
22:21
-
22:15
-
22:07
-
22:04
-
22:02
-
21:59
-
21:54
-
21:54
-
21:44