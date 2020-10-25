«Анжи» — о победе Хабиба Нурмагомедова: гордимся, чемпион!

Пресс-служба дагестанского футбольного клуба «Анжи» выразила поздравления с победой действующему чемпиону UFC в лёгком весе 32-летнему российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову в титульном бою турнира UFC 254 с Джастином Гэтжи.

«Простой парень из простого дагестанского села. Непобеждённый Хабиб Нурмагомедов. Гордимся, чемпион!» — гласит подпись к публикации от пресс-службы «Анжи» в «Твиттере».

Публикация доступна в «твиттере» «Анжи».

32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи во втором раунде. Хабиб провёл тейукдаун и оформил победу удушающим приёмом треугольник. Хабиб стал третьим бойцом в истории UFC, который победил приёмом треугольником в титульном бою.



Затем Хабиб непосредственно в октагоне объявил об уходе из спорта. Бой с Гэтжи стал для него первым после смерти отца и бессменного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Россиянин ушёл из спорта в статусе чемпиона и небитого бойца. На его счету 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.