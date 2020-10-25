Серхио Рамос – о пенальти: очевидный 11-метровый, осуждать за это рефери несправедливо

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос выразил мнение об итогах гостевой встречи 7-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (3:1).
«Эта победа в «эль классико» оправдала нашу неудачную неделю, после поражения «Кадису» и «Шахтёру». Это была дополнительная мотивация, мы с энтузиазмом смотрели на это. Это была сложная неделя. Мы не могли остаться с этой полосой неудач. Оставляем в стороне критику. Победа на поле принципиального соперника — это всегда хорошо.
Пенальти? Очевидный 11-метровый. Лангле хватал меня, когда я находился в прыжке. Осуждать за это рефери несправедливо. VAR здесь, чтобы помочь нам. Со счетом 1-2 мы решили не беречь свою задницу и пошли за третьим мячом.
Кризисная неделя в Мадриде — это две игры, мы должны продолжить наш курс, оставив в стороне критику, которая пытается разрушить хорошую энергию в коллективе.
Два поражения кряду никогда не идут к лучшему, эта негативная энергия ощутима, но мы, ветераны, поглощаем её. Мы не можем наслаждаться этой победой, нам нужно идти дальше», — цитирует Рамоса AS.
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