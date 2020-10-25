Александр Головин не попал в заявку «Монако» на матч с «Лионом»

Пресс-служба «Монако» в «Твиттере» опубликовала заявку на матч 8-го тура чемпионата Франции с «Лионом».

Так, в неё вновь не попал 24-летний российский полузащитник Александр Головин, выбывший из-за травмы задней поверхности бедра, полученной в матче 2-го тура Лиги 1 с «Метцом» (1:0).

Полная заявка «Монако» на матч с «Лионом» доступна в «твиттере».

В настоящее время монегаски, набрав 11 очков в 7 турах, занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Матч между «Лионом» и «Монако» состоится сегодня, 25 октября. Начало – 23:00 мск.

Головин защищает цвета «Монако» с 2018 года, перейдя из московского ЦСКА за € 30 млн. Всего в составе монегасков 24-летний хавбек провёл 67 встреч, в которых отметился 7 забитыми мячами и 9 результативными передачами.