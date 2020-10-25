Серхио Бускетс: пенальти определил исход матча с «Реалом»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал результат матча 7-го тура испанской Примеры с «Реалом» (1:3).
«В первом тайме игра была сбалансированной, во втором мы чувствовали себя комфортно и создавали опасные моменты. Пенальти определил исход встречи, потому что после него „Реал“ стал чувствовать себя комфортно и смог довести матч до победы. Нас убеждают, что VAR чётко определяет все нарушения и мы должны с этим соглашаться, но, мне кажется, „Барселона“ была наказана слишком сурово. Это сложно принять, потому что можно увидеть множество подобных матчей», — приводит слова Бускетса Marca.
«Реал» набрал 13 очков и вышел на первое место в таблице испанской Примеры. «Барселона» (7) — на 10-м месте. В следующем туре «Барселоне» предстоит провести матч с «Алавесом», а «Реал» сыграет с «Уэской». Оба матча пройдут 31 октября.
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