Главный тренер «Шинника» Побегалов объявил об отставке

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов объявил о намерении подать в отставку после разгрома в матче 17-го тура ФНЛ с «Текстильщиком» (0:3).
«Давайте сейчас не об итогах. Главное в матче — я сейчас зайду в раздевалку и объявлю команде и руководству об отставке.
Что получилось и не получилось? А есть смысл это сейчас обсуждать? Ничего не получилось. Не было команды, которая с горящими глазами хотела что-то сделать. Понятно, что отдали много сил на кубковом матче, было плохое движение, но всё равно… Увиденное на поле не поддаётся объяснению, а за это отвечает тренер. Ни мысли, ни разума, ни единоборств, сплошные попытки это делать", — сказал Побегалов на послематчевой пресс-конференции.
«Шинник» находится на последнем, 20-м месте в таблице ФНЛ, набрав 10 очков.
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