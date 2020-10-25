Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Главный тренер «Шинника» Побегалов объявил об отставке

Главный тренер «Шинника» Побегалов объявил об отставке
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов объявил о намерении подать в отставку после разгрома в матче 17-го тура ФНЛ с «Текстильщиком» (0:3).

«Давайте сейчас не об итогах. Главное в матче — я сейчас зайду в раздевалку и объявлю команде и руководству об отставке.

Что получилось и не получилось? А есть смысл это сейчас обсуждать? Ничего не получилось. Не было команды, которая с горящими глазами хотела что-то сделать. Понятно, что отдали много сил на кубковом матче, было плохое движение, но всё равно… Увиденное на поле не поддаётся объяснению, а за это отвечает тренер. Ни мысли, ни разума, ни единоборств, сплошные попытки это делать", — сказал Побегалов на послематчевой пресс-конференции.

«Шинник» находится на последнем, 20-м месте в таблице ФНЛ, набрав 10 очков.

«Ахмат» обыграл «Шинник» и вышел в плей-офф Кубка России
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020