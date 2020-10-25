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Роберт Левандовски забивает каждые 37 минут в нынешнем сезоне Бундеслиги

Роберт Левандовски забивает каждые 37 минут в нынешнем сезоне Бундеслиги
Футбол / Германия 0

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забивает каждые 37 минут в нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги, сообщает Goal в "Твиттере".

В пяти турах чемпионата польский форвард забил 10 мячей (два — с пенальти) и отдал три голевые передачи. Он является безоговорочным лидером в гонке бомбардиров. Ближайший преследователь — форвард «Хоффенхайма» Андрей Крамарич (6 голов). В тройку лучших по этому показателю входит и нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд (5).

«Бавария» набрала 12 очков в пяти матчах и поднялась на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Лидером соревнований является «РБ Лейпциг» (13).

Следующий матч «Бавария» проведёт с московским «Локомотивом» в Лиге чемпионов УЕФА 27 октября.

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