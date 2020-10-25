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Эвра: ван де Бек не нужен «Манчестер Юнайтед»

Эвра: ван де Бек не нужен «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился мнением о полузащитнике «красных дьяволов» Донни ван де Беке.

«Ничего не имею против этого парня, но почему мы его приобрели? Он постоянно наблюдает за матчами с трибун. Он не нужен „Манчестер Юнайтед“, это правда», — приводит слова Эвра Sky Sports.

Напомним, ван де Бек перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в начале сентября. Сумма трансфера составила € 40 млн плюс бонусы. Контракт нидерландского футболиста с английским клубом рассчитан на пять лет с возможностью продления ещё на один сезон.

«Манчестер Юнайтед» набрал 7 очков в 5 матчах и занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований является «Эвертон», в 5 встречах набравший 13 очков.

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