Эвра: ван де Бек не нужен «Манчестер Юнайтед»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился мнением о полузащитнике «красных дьяволов» Донни ван де Беке.
«Ничего не имею против этого парня, но почему мы его приобрели? Он постоянно наблюдает за матчами с трибун. Он не нужен „Манчестер Юнайтед“, это правда», — приводит слова Эвра Sky Sports.
Напомним, ван де Бек перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в начале сентября. Сумма трансфера составила € 40 млн плюс бонусы. Контракт нидерландского футболиста с английским клубом рассчитан на пять лет с возможностью продления ещё на один сезон.
«Манчестер Юнайтед» набрал 7 очков в 5 матчах и занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований является «Эвертон», в 5 встречах набравший 13 очков.
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