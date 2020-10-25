Жасур Жалолиддинов рассказал о срыве перехода в итальянский клуб

Полузащитник «Локомотива» Жасур Жалолиддинов, выступающий за «Тамбов» на правах аренды, рассказал о срыве перехода в «Беневенто».



«После того как я прошел просмотр, «Беневенто» должен был дождаться, пока мне исполнится 18 лет. День рождения у меня 15 мая, и планировалось, что по окончании чемпионата нам дадут финальный ответ. Но случилась пандемия.



Мы оставались в контакте с менеджментом «Беневенто», но нам стали говорить, что придётся дождаться рестарта, а далее — окончания сезона. И только потом клуб определится — будет ли он рассчитывать на молодых или уже сфокусируется на опытных игроках. Дело в том, что, если в Италии мне бы сказали «нет», то я бы остался в Узбекистане. Не хотел рисковать будущим, поэтому выбрал «Локомотив».



Но на просмотре в «Беневенто» чувствовал, что Филиппо Индзаги во мне заинтересован. На тренировках он постоянно подходил ко мне и что-то говорил. Проблема в том, что я не понимаю итальянского! Он показывал руками — где нужно играть и что делать, а я с трудом улавливал, что именно. Конечно, пытался выполнять то, что просит тренер, но ему самому становилось ясно, что коммуникация у нас далека от идеальной. Когда он говорил по-английски, было лучше. Английский я понимаю.



Как мне объяснили — там нужно сразу учить итальянский. Никакого переводчика на первое время не дают, плюс на английском в команде говорят далеко не все. Был даже игрок, который за девять месяцев не выучил язык — его никто не понимал, и с ним из-за этого разорвали контракт», — приводит слова Жалолиддинова сайт телеканала «Матч ТВ».

«Локомотив» объявил о переходе Жасура Жалолиддинова в «Тамбов»