Кокорин — Ларссону: всё для тебя, просто забивай голы

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин поздравил команду с победой в матче 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:1), а также прокомментировал свою голевую передачу Джордану Ларссону.
«С победой, „Спартак“, — написал Кокорин.
«Спасибо за голевую передачу, бро», — написал в комментариях Ларссон.
«Всё для тебя, просто забивай», — ответил ему Александр.
Фото: «инстаграм» Александра Кокорина
Счёт был открыт на 13-й минуте матча. Эсекьель Понсе продавил защитника и пробил в противоход Матвею Сафонову. На 33-й минуте «Спартак» удвоил преимущество. Виктор Мозес на замахе убрал защитника и аккуратно положил мяч в дальний угол.
Во втором тайме «Краснодару» удалось сократить отставание усилиями Леона Сабуа. На 81-й минуте красно-белые установили итоговый счёт встречи. Ларссон забил с передачи Кокорина.
Таким образом, красно-белые стали единоличными лидерами в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Краснодар» (18) — на 8-м месте.
- 25 октября 2020
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