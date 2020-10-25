Кокорин — Ларссону: всё для тебя, просто забивай голы

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин поздравил команду с победой в матче 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:1), а также прокомментировал свою голевую передачу Джордану Ларссону.

«С победой, „Спартак“, — написал Кокорин.

«Спасибо за голевую передачу, бро», — написал в комментариях Ларссон.

«Всё для тебя, просто забивай», — ответил ему Александр.

Фото: «инстаграм» Александра Кокорина

Счёт был открыт на 13-й минуте матча. Эсекьель Понсе продавил защитника и пробил в противоход Матвею Сафонову. На 33-й минуте «Спартак» удвоил преимущество. Виктор Мозес на замахе убрал защитника и аккуратно положил мяч в дальний угол.



Во втором тайме «Краснодару» удалось сократить отставание усилиями Леона Сабуа. На 81-й минуте красно-белые установили итоговый счёт встречи. Ларссон забил с передачи Кокорина.



Таким образом, красно-белые стали единоличными лидерами в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Краснодар» (18) — на 8-м месте.